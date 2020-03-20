Вибори ректора ТНМУ перенесли

Згідно оголошеного 23 грудня 2019 року МОЗ України конкурсу на заміщення посади ректора Тернопільського національного медичного університету, організаційним комітетом з проведення виборів ректора та виборчою комісією здійснено усі етапи виборчого процесу, включно з формуванням повного списку виборців.

Датою голосування за кандидата на посаду ректора було визначено 19 березня 2020 року.

Однак Кабінетом Міністрів України, а також Тернопільською міською радою народних депутатів, у зв’язку з загрозою поширення коронавірусу COVID-19, було оголошено карантин. Організаційним комітетом був розроблений план заходів на час проведення голосування, які б зводили до мінімуму можливість інфікування. Проте, зваживши усі можливі ризики, з метою запобігання будь-якій загрозі здоров’ю співробітників та студентів університету, а також членів виборчої комісії, організаційний комітет прийняв рішення перенести термін голосування на іншу дату після завершення карантину.

Організаційний комітет