Тернополянка Олена Колодій показала майстер-клас з пошиття багаторазових захисних масок

Вже кілька днів тернополянка Олена Колодій перебуває вдома на карантині. Аби не зійти з розуму від нудьги та захистити рідних і близьких жінка почала шити багаторазові захисні маски. Вироби вирізняються зручністю, надійністю та оригінальністю.

– В першу чергу – підбирається тканина. Винятково натуральна. Найкраще підійде х/б, однак можна використовувати льон, бязь, марлю. Головне, аби вона була в міру цупкою, щоб тримати форму, – розповідає мисткиня. – В середньому, з метра квадратного вийде три-чотири маски. Ще важливо підібрати гумку: не надто широку й не надто вузьку. На одне вухо її треба 18 сантиметрів (це в моєму варіанті).

Однак найважче для тернополянки виявилося розробити викрійку.

– Я хотіла, аби маска цільно прилягала до обличчя, не залишаючи щілинок. Перший виріб перешивала разів 10, поки не віднайшла свою ідеальну формулу. Тому, якщо шиєте для себе, орієнтуйтеся під власне обличчя. Зауважте, для дітей маска буде на кілька сантиметрів меншою.

По розробленій викрійці вирізаємо деталі і зшиваєм по 2 шт. На лицевій стороні робимо стабілізаційний шов. Можна зшивати одразу кілька виробів, а потім просто розділити елементи.



– Потім пришиваємо нижній шар. Верхом і низом знову робимо стабілізаційні шви.

– Після цього обробляємо краї маски, всиляємо гумку. Я не зшиваю її із маскою, аби при розірванні можна було замінити новою.

– На завершення – прасуємо кожну маску, аби вона тримала форму. До того ж, гарячий пар – гарний дезінфектор.

Маски з трьох шарів цупкої тканини не тільки захищають, але й дозволяють стильно виділятися на вулиці. А головне – вони багаторазові, підлягають пранню.

Терен