У структурних підрозділах Тернопільської міської ради відкриті вакансії головних спеціалістів. Зокрема, працівників шукають до таких відділів та управлінь:

головний спеціаліст управління освіти і науки;

головний спеціаліст-бухгалтер відділу обліку та фінансового забезпечення;

головний спеціаліст управління освіти і науки;

головний спеціаліст відділу публічних закупівель;

головний спеціаліст відділу експлуатації інженерно-транспортних споруд управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології;

головний спеціаліст відділу експлуатації та ремонту житлового фонду управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології (тимчасово, на період увільнення основного працівника);

головний спеціаліст відділу земельних ресурсів.

Серед основних вимог до кандидатів – громадянство України, вища освіта відповідного професійного спрямування, знання державної мови та законодавства, навички роботи з комп’ютером.

Відбір кандидатів передбачає складання письмового іспиту на знання Конституції України, законодавства про державну службу та місцеве самоврядування, запобігання корупції, а також нормативних актів відповідно до напрямку роботи.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, мають подати необхідні документи до відділу кадрового забезпечення Тернопільської міської ради. Також претенденти повинні подати електронну декларацію відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції».

Детальніше про вимоги до кандидатів, перелік документів та умови кожної вакансії можна дізнатися на сайті Тернопільської міської ради за посиланням

Довідки за телефоном: +38 (067) 447 30 85 (відділ кадрового забезпечення).