Вихованка тернопільської спортивної школи Вікторія Льотковська – бронзова призерка міжнародних юніорських змагань у Словаччині

18 лютого в словацькому місті Вишна Боца тернопільська сноубордистка Вікторія Льотковська з СДЮСШ “Екстрім”, учениця Тернопільської класичної гімназії, виборола ще одну бронзову нагороду на рейтингових міжнародних змаганнях ФІС в дисципліні паралельний слалом-гігант.

Нагадаємо, що першу міжнародну медаль Вікторія здобула в січні 2018 р. у Чехії.

Готувала спортсменку тренер вищої категорії СДЮСШ «Екстрім» Наталія Пазунка.