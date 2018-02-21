Новини Тернополя 

Вихованка тернопільської спортивної школи Вікторія Льотковська – бронзова призерка міжнародних юніорських змагань у Словаччині

Irena 20 Views Прокоментуй!

18 лютого в словацькому місті Вишна Боца тернопільська сноубордистка Вікторія Льотковська з СДЮСШ “Екстрім”учениця Тернопільської класичної гімназії, виборола ще одну бронзову нагороду на рейтингових міжнародних змаганнях ФІС в дисципліні паралельний слалом-гігант.

Нагадаємо, що першу міжнародну медаль Вікторія здобула в січні 2018 р. у Чехії.

Готувала спортсменку тренер вищої категорії СДЮСШ «Екстрім» Наталія Пазунка.

 

 

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