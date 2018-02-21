Тернопільські школярі виготовили путівники про рідне місто

Жителі райського куточка із назвою Тернопіль – надзвичайно гостинні та радо зустрічають туристів у своєму місті. Саме учні-ліцеїсти 10-их класів ТНВК «Школа-ліцей №6 ім. Н.Яремчука» виготовили путівники про рідне місто Тернопіль. Тепер вони можуть бути справжніми екскурсоводами, оскільки цей навчальний заклад часто відвідують гості з різних регіонів України, – повідомляє прес-служба школи.

«Місяць старань, наполегливої праці та переживань… І ось ми захищаємо наші путівники», – розповідає учениця 10-ЛФ класу Майкович Христина.

Учні запропонували різні маршрути рідним Тернополем, починаючи від школи-ліцею і закінчуючи архітектурними пам’ятками Сонячного масиву. Відбувся захист путівників, де ліцеїсти продемонстрували свої знання, а вчителі та дирекція школи були туристами на так званій «екскурсії».