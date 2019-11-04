У Заліщицькому районі двоє родичів обікрали місцеве училище

Співробітники Заліщицького відділення поліції розшукали зловмисників, які вночі винесли з училища чотири електродвигуни. Причетними до протиправного виявилися двоє родичів, один із котрих неповнолітній.

Повідомлення про крадіжку майна з території профтехучилища, що знаходиться у селищі Товсте, надійшло до співробітників заліщицької поліції від викладача. Виїхавши на місце події, правоохоронці встановили, що злодії проникли до приміщення навчального класу вночі, знявши віконну шибу. З середини викрали чотири електродвигуни загальною вартістю майже вісім тисяч гривень.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами поліцейські вийшли на слід зловмисників. Ними виявилися двоє родичів, котрі проживають в одному з сіл району. Старшому з підозрюваних 44 роки, його спільнику – 15.

Правоохоронці вилучили за місцем їхнього проживання один електродвигун, решту моторів вони розібрали та здали на металобрухт.



За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження. Дії підозрюваних кваліфікують за частиною 3 статті 185 ККУ – крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до шести років. Триває досудове розслідування, – повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.