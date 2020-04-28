Викладачі ТНТУ зняли ролик, як займатися спортом під час карантину (Відео)

Далеко не останню роль в підвищенні імунітету відіграє фізична активність. Помірні фізичні навантаження сприяють прискоренню кровообігу, що покращує живлення органів імунної системи та забезпечує безперешкодне надходження крові, а отже і клітин імунної системи до більшої кількості ділянок організму. Кількість скорочень м’язів та судин під час виконання фізичних вправ значно збільшується, що сприяє тренуванню тканин, з яких вони збудовані. Так вони стають більш міцними, витривалими та стійкими до навантажень.

Під час виконання фізичних вправ прискорюється метаболізм та швидкість руху лімфи в організмі, що надзвичайно важливо для забезпечення процесів детоксикації, а також для стимуляції відновлювальних процесів у тканинах. Займаючись фізкультурою, Ви посилюєте синтез багатьох важливих речовин у тілі, зокрема гормонів, баланс яких необхідний для нормального функціонування залоз внутрішньої секреції та нервової системи.

Отож, виконання щоденних фізичних вправ протягом 10–50 хвилин покращить стан фізичного та психічного здоров’я кожного з Вас, забезпечить підтримання фізичної підготовленості на належному рівні та зміцнить імунну систему.

Наші фахівці з кафедри фізичного виховання та спорту підготували відеоролик про комплекс фізичних вправ, які додадуть Вам тонусу і гарного настрою та стануть незамінними активностями під час карантину.