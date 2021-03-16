15-го березня побито новий рекорд по вакцинації проти COVID-19 в Тернопільській області
15-го березня першою дозою щеплено: 590 людей, з них чоловіки – 223, жінки – 367.
Всього з початку вакцинації в Тернопільській області першою дозою щеплено 3 978 людей.
Усього по Україні, станом на 15 березня, 62 083 осіб отримали 1-шу дозу.
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Дізнатись про вакцинацію більше можна:
на офіційному сайті vaccination.covid19.gov.ua
у контакт-центрі за телефоном 0 800 60 20 19
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Нагадаємо, вакцинація від коронавірусу в Україні розпочалася 25 лютого у Черкаській, Вінницькій, Житомирській, Київській та Чернігівській областях, наступного дня – у всіх інших регіонах. На першому етапі вакцинують медиків, які працюють із хворими на COVID. Вакцинуватися потрібно буде двічі.