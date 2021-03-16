15-го березня побито новий рекорд по вакцинації проти COVID-19 в Тернопільській області

Всього з початку вакцинації в Тернопільській області першою дозою щеплено 3 978 людей.

Нагадаємо, вакцинація від коронавірусу в Україні розпочалася 25 лютого у Черкаській, Вінницькій, Житомирській, Київській та Чернігівській областях, наступного дня – у всіх інших регіонах. На першому етапі вакцинують медиків, які працюють із хворими на COVID. Вакцинуватися потрібно буде двічі.