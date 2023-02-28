Винахідник з Тернопільщини продає унікальний позашляховик, щоб купити авто для ЗСУ

Житель Тернопільщини Юрій Кордупель, який кілька років тому створив унікальний позашляховик «Україна», вирішив його продати. На кошти, які отримає від продажу, придбає три авто для українських захисників.

Про це йдеться у сюжеті Телеканалу ІНТБ.

Позашляховик важить 4,5 тонни. Зроблений на основі Газ-66, але з потужним мотором від німецького «Мерседесу».

Майстер розповідає, що машині віддав майже три роки свого життя. І якби не війна, то б і не подумав продавати. Своє творіння Юрій оцінив у 50 000 доларів.

Унікальний позашляховик має електросклопідіймачі, кондиціонер та інвертор. Салон автомобіля обшили шкірою.

Найбільше проблем, як розповідає Юрій, у нього виникло під час реєстрації автомобіля. Однак все вдалося, тож «Україна» має всі необхідні документи.

За словами чоловіка, він не планував продавати своє творіння. Однак війна змінила його плани і тепер він хоче допомогти українській армії купити три автівки на фронт.

Наразі Юрій почав збирати вже другу таку машину. Цього разу він робить автомобіль на замовлення.