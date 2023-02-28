Переправляли військовозобов’язаних чоловіків через кордон – на Тернопільщині судитимуть трьох осіб у складі організованої групи

За даними слідства, подружжя з Тернопільщини разом зі спільником переправляли чоловіків до країн Європейського Союзу. Маючи ліцензію на міжнародні вантажні й пасажирські перевезення і доступ до системи «Шлях», вони вносили дані для перетину чоловіками кордону, терміном на 1 місяць. Завдяки організованій групі упродовж березня – листопада 2022 року 20 осіб призовного віку виїхали за кордон як водії транспортних засобів. Більшість з них навіть не мали водійських посвідчень. За переправлення однієї особи підозрювані брали приблизно 10 тис грн.

Завершено досудове розслідування, яке здійснювали слідчі ГУНП в Тернопільській області.