Вже навіть суд каже віддати землю учасникам АТО, а у Тернополі — проти

Земельні баталії на землі, виділеній учасникам АТО, продовжуються. Про це пише Василь Ханас.

Львівський апеляційний адміністративний суд зобов’язав управління Держгеокадастру у Тернопільській обл. передати у постійне користування земельну ділянку сільськогосподарського призначення загальною площею 2,9316 га, яка розташована за межами м.Тернополя, (Львівська траса) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та уже впродовж двох місяців рішення не виконується. Рішення суду

Що цікаво: на територію учасників бойових дій неодноразово “клали око” різні установи, що підтверджує відповідь міської ради: на території, на якій розташовані високовольтні лінії, мають будувати багатоповерховий будинок, що суперечить її цільовому призначенню .