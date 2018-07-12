Загадковий Чортків: Хто очолював місто, починаючи з 1918 року. Список

Напередодні відзначення 496-річниці надання Чорткову Магдебурзького права міський голова Володимир Шматько доручив завідувачу архівного сектору Тетяні Лужинській провести дослідження по збору матеріалів про урядовців міста, які очолювали Чортків впродовж всієї історії міста.

Виконуючи доручення Володимира Шматька, Тетяною Лужинською проведено грунтовне дослідження, в основному, на базі архівних матеріалів Державного архіву Тернопільської області (ДАТО), частково архівного відділу Чортківської райдержадмі-ністрацїї і архіву міської ради з 2018 року до наших днів.

Для пошуку інформації про урядовців міста періоду польського урядування, в ДАТО було використано архівні справи фондів «Чортківське повітове староство (1919-1939)» на польській мові, за окупаційний період «Фонди установ періоду нацистської окупації (1939-1944) на німецькій та польській мовах, «Виконавчий комітет Чортківської міської ради (1945-1981)», «Чортківський міський комітет КПУ (1944-1948)» на російській і українській мовах.

У результаті опрацьовано 283 справи. Переглянуто періодичні видання, а саме газети «Нове життя» з 1945 по 1962 роки, «За перемогу» 1947-1949 рр.

Таким чином, на даному етапі виявлено 41 управитель міста Чорткова. Чортківська міська рада висловлює щиру подяку редакції газети «Голос народу» за надані можливості в перегляді газет, управлінню Пенсійного фонду України в Чортківському районі, працівникам Чортківського районного відділу РАЦС, Науково-технічній бібліотеці ім. Денисенка (м. Київ) й усім громадянам, які надали допомогу у зборі матеріалів. СПИСОК урядовців Чорткова.

Д-р ІзакМозлєр – 1918 р. Ігнат Лисаковський (Ignacy tysakowski) староста -1920 р. Іван Тимків (Jan Tymköw) староста -1921р. Рудницький (пол. Rudnicki) староста -1926-1929 р. Федорович (пол. Fedorowicz) староста – 1928-1930 р. Ян Кужея (пол. Mg. Jan Kurzeja) староста-1930 р. Голінський (пол. Golinski) староста -1930- 1933 р. Єжи Мушинський (пол. Jerzy Muszynski) староста – 1933 -1935 р. Станіслав Михайловський (пол. Michalowski) бургомістр -1936-1939 Dr. Kaczkowski (Качковський) староста-1937 р. Чеверда Григорій Йосипович -1944 р. (березень-вересень 1944 р.) Зіненко Б.Л. – 1944 р. (жовтень-грудень 1944 р.) Урасов Григорій Дмитрович -1944-1945 р. (грудень1944-квітень В.о. Кириченко І.О. – 1945 р. (квітень-жовтень 1945 р.) Гуд Борис Єлисейович – 1945-1946 р. (07 жовтня 1945 – 15 січня 1946 р.) Сидоренко Іван Андрійович -1946-1947 р. (січень 1946 р.-вересень 1947 р.) В.о. Павленко Іларіон Микитович – 1947 р. (вересень 1947 р.-січень 1948 р.) Абрамов Іван Григорович -1948 (січень – жовтень 1948 р.) Пасечко Василь Михайлович -1948-1950 (07 жовтня 1948 р. – 25 грудня 1950 р.) Мельничук Олександр Іванович – 1950-1951 р. (25 грудня 1950 р. – 01 Самусєв Іван Петрович -1951-1952 (01 жовтня 1951 р. – 14 травня 1952 р.) Шличок О.С. – 1952 р. (травень-вересень 1952 р.) В.о. Глязер Соломон Мишелович -1952 р. (06 – 16 вересня 1952 р.) Кузяк Любомир Йосипович -1952-1955 р. (вересень 1952 р. – березень 1955 р.) Шаповалов Д.А. – 1955-1958 р. (05 березня 1955 р. – 4 січня 1958 р.) Довгопольська Катерина Микитівна – 1958-1959 р. (04 січня 1958 р. – 03 березня 1959 р.) Бусаров Олександр Олександрович – 1959-1962 р. (03 березня 1959 р.-25 червня 1962 р.) Бабенко Микола Семенович -1962-1965 р. (червень 1962 р. – березень 1965 р.) Бусаров Олександр Олександрович – 1965-1967 р. (24 березня 1965 р.-02 січня 1967 р.) В.о. Кагадій Андрій Миколайович – 1966-1967 р. (липень 1966 р. – січень 1967 року) Ранчаковський Теодозій Якович – 1967-1971 р. (02 січня 1967 р. – червень 1971 р.) Смаглій Ярослав Васильович -1971-1974 р. (17 червня 1971 – 07 серпня 1974) Бережнов Володимир Васильович – 1974-1977 р. (07 серпня 1974 р.-21 жовтня 1977 р.) Решетар Омелян Васильович -1977-1982 р. (21 жовтня 1977 – 19 січня 1982 р.) Дем’янчук Степан Петрович -1982-1987 р. (12 березня – 01 липня 1987 р.) Вербіцький Михайло Володимирович -1987-1990 р. Гречин Богдан Петрович – 1990-1997 р. (17 березня 1990 р. – 08 серпня 1997 р.) Стець Ярослав Петрович – 1997- 1998 р. (08 серпня 1997 р. – 20 травня 1998 р.) Павлишин Володимир Юліанович – 1998-2000 р. Кузик Марія Михайлівна – 2000- 2001 р. Вербіцький Михайло Володимирович – 2001-2006 р. Билиця Ігор Михайлович – 2006- 2010 р. Вербіцький Михайло Володимирович – 2010-2015 р. Шматько Володимир Петрович – 2015 р. (від 6 листопада 2015 р.)

Дослідження будуть продовжуватись. Усі матеріали і віднайдені фото заплановано розмістити у фойє Чортківської міської ради.

Р.S Чортківська міська рада звертається до мешканців Чорткова допомогти віднайти ще більше архівних документів, які допоможуть відновити історичну хронологію.

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