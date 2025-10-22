19:36 | 22.10.2025
На Тернопільщині чоловік підрізав поліцейського

Слідчі поліції оголосили підозру жителю Залозецької громади за насильство щодо працівника правоохоронного органу. За вчинене йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Інцидент стався у вівторок, 20 жовтня, близько 13:00 на території Зборівської громади. Під час проведення превентивних заходів у межах території обслуговування співробітники карного розшуку Зборівського відділення поліції зупинили чоловіка для перевірки документів. Він почав поводитися агресивно та намагався втекти. Під час переслідування фігурант витягнув ніж і завдав два ножових поранення  працівнику поліції. Правоохоронець отримав колото-різані рани та звернувся по медичну допомогу.

Поліцейські затримали нападника відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Фігурант — 54-річний житель одного із сіл Залозецької громади.

Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

