Як бабусі і дідусі у Тернополі займаються йогою

Давня східна мудрість каже: «Молодість – означає, гнучкість тіла і думки».

На сьогодні йога багатьом літнім людям дозволяє відновити сили , вдихнути енергію та молодість в їхнє тіло. І зовсім не важливо скільки людині років, почати можна в любому віці.

Враховуючи це , у Тернопільському міському територіальному центрі соціального обслуговування населення (надання соціальних послуг) для своїх відвідувачів організували такі заняття кожного понеділка о 10.00 в парку «Національного відродження»

Учасники групи мають можливість не лише підтримувати хорошу фізичну форму, але й заспокоїти нервову систему, очистити свою свідомість, підвищити стресостікійсть (що дуже важливо під час пандемії), зарядитися позитивною енергією та душевною рівновагою.

Якщо ви хочете підтримати своє здоров’я та хороший настрій, приходьте до нас!

Наша адреса: Лисенка, 8.

Конт. тел. (0352) 22-02-62 або ж 067 530 5940

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