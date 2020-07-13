Із цеху у Великому Ходачкові пенсіонер викрав мед та олію

На 4 тис. грн, збагатився за одну ніч старший уже чоловік із села під Тернополем. Утім і розплата не забарилася: вироком Тернопільського міськрайонного суду його засуджено за крадіжку до штрафу.

Слідством було встановлено, що в перших числах квітня ц.р. пізно ввечері селянин зайшов на територію цеху з виробництва соняшникової олії, розташованого у с. Великий Ходачків, що неподалік Тернополя. Пенсіонер не заблукав, а прийшов із конкретною метою – чимось збагатитися. Відтак одразу попрямував до піднавису, де стояло шість каністр, а в кожну залито по 35 л олії. Нічний злодій вирішив усе не красти, тож потягнув лише половину каністр – виніс за межі підприємства та заховав у кущах. Враховуючи, що 1 літр коштує 22 грн., нечистий на руку чолов’яга завдав збитків на 2 тис. 310 грн.

Але на цьому пенсіонер не заспокоївся, а повернувся назад, адже згадав, що бачив на території вулики із бджолами. Тихцем відкрив один із них, викрав шість рамок із бджолами, заховав у паперовий ящик і, задоволений, розчинився у темряві. Таким чином завдав збитків власникові на 1 тис. 690 грн.

Правоохоронці швидко вийшли на слід сільського крадія.

Поставши перед Фемідою у Тернопільському міськрайонному суді, пенсіонер повністю визнав свою провину та попросив затвердити угоду про примирення. Оскільки обвинувачений компенсував потерпілим завдані збитки й вони примирилися, скоєний ним злочин не є тяжким, суд, відповідно до затвердженої угоди, призначив покарання – 595 грн. штрафу. Крім того, чоловікові доведеться сплатити на користь держави понад 1 тис. 300 грн. процесуальних витрат за проведення судових експертиз.

Олекса Чиж



