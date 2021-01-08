Як бучаччан вітали із Різдвом (відео)

Представники «Довіри» на Бучаччині привітали земляків із новорічно-різдвяними святами.

До вітальних слів долучилися також музичні колективи краю.

– Щиро вітаю з Різдвом Христовим! Бажаю вам та вашим родинам здоров’я, щоб завжди був затишок, розуміння. Нехай Бог благословить ваші родини, щоб все складалося якнайкраще. Христос народився! Славімо Христа!– зазначив голова постійної бюджетної комісії Тернопільської обласної ради Олег Щиголь.

Привітав бучаччан із святами й голова Трибухівської ОТГ Олег Ковдрин.

– Дорогі земляки, вітаю вас з Різдвом Христовим! Бажаю вам щастя, здоров’я. Нехай новонароджений Ісус приносить у ваші домівки достаток, радість і любов, – сказав Олег Ковдрин.

До привітань долучився депутат Бучацької міської ради Олег Грицак.

– Різдво – одне із найочікуваніших свят у житті кожного українця. Дорога громадо, вітаю вас із цим святом. Бажаю вам зустріти його в сімейному колі. Нехай ваш дім наповниться святковим настроєм, веселощами та сміхом, – зазначив Олег Грицак.

Депутатка Бучацької міської ради Степанія Романчук також привітала бучаччан.

– Дорогі земляки, щиросердечно вітаю вас з Різдвом Христовим. Цього свята чекають з нетерпінням усі українські родини для того, щоб спільно сісти за святковий стіл, скуштувати смачної куті. Нехай новонароджений Ісус зішле в кожну родину міцне здоров’я, щастя, благополуччя, достаток, любов, злагоду та мир. Христос народився! Славімо Його! – наголосила Степанія Романчук.