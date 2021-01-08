В 2-х громадах Тернопільщини починають системну роботу

Першу нараду з підготовки одного з базових документів – паспорту громади – провели у Козові та Великій Березовиці.



Про це написав у себе на фейсбук-сторінці народний депутат, в округ якого входять ці громади, Іван Чайківський.



“Є загальне розуміння, що будинок не будується однією цеглою, чи піском, чи цементом. Все має бути в комплексі, тоді споруда постане на роки. Так і зараз в новоутвореній громаді: політична воля, економічне підґрунтя та соціальний захист мають дати поштовх до розвитку і процвітання Козови. А паспорт громади – це міцна основа, на якій разом збудуємо спільний дім для всіх козівчан”, – написав нардеп.



За словами пана Чайківського, паспорт громади це основоположні дані, від яких варто відштовхуватися і в роботі, і в розвитку, і в стратегії. А в майбутньому – це перспектива грантової роботи, і розробка стратегії розвитку громади, і орієнтир для щоденного звірення годинників.



“Впевнений, що робота буде якісною, а показники щороку тільки покращуватимуться!”, – підсумував Іван Чайківський на нараді у Великоберезовицькій ОТГ.



Нагадаємо, що у двох громадах, про які йдеться, головами громад мешканці обрали висуванців партії “За майбутнє” Сергія Добалюка (Козова) та Андрія Галайка (В. Березовиця)