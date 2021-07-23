Як допомогти дитині адаптуватись до дитячого садочка? (частина 1)

Важливо пам’ятати, що мати повинна бути психологічно готова розлучитися з дитиною, коли настав час для дитячого садочка. Дитина чує не наші слова, а зчитує психоемоційний фон дорослого, тому тривога або почуття провини матері значно ускладнять адаптацію малечі.

Отож, насамперед, налаштуйте себе на позитив, адже дитина легко зчитує усі ваші емоції і відчуття. Якщо ви однозначно вирішили віддати дитину до садка, найкраще, що ви можете зробити – “відпустити” її й готувати себе та своє маля до такого важливого кроку .

Як полегшити адаптацію дитини до садочка?

Саме від батьків залежить те, як дитина буде сприймати дошкільний заклад і наскільки швидко пройде адаптація до нього. Рекомендуємо вам такі кроки:

Насамперед вгамуйте власну тривогу й докори сумління через рішення вийти на роботу. Якщо мама впевнена, що з її дитиною в дитсадку все буде гаразд, — так і буде. Поясніть дитині, що таке дитячий садочок і навіщо туди ходять діти:

намагайтеся створитипозитивний образ закладу (наприклад, «У дитсадок приходять такі ж діти, як і ти, вони там разом граються, навчаються, їдять»);

пограйте з дитиною «в садочок», розкажіть казку про нього. В нагоді вам стануть книги Ліани Шнайдер і Єви Венцель-Бюрґер «Софійка йде до дитячого садочка» . Ці маленькі оповідання допоможуть дитині уявити ситуацію першого походу в дошкільний заклад, приміряти її на себе та поставити батькам питання, які хвилюють. .

Познайомте дитину з обраним дитячим садком під час прогулянки.Можна спочатку ненадовго заходити з малюком на територію закладу, в групу, щоб він поступово звикав до садочка. Завчасно ознайомтеся з розпорядком дня в дитсадку й поступово вводьте цей режим дня вдома, а також навчайте дитину тому, що може знадобитися в садочку (самостійно одягатися, умиватися, їсти). Заздалегідь познайомте дитину з вихователем групи, до якої ходитиме ваш малюк. Повідомте лікаря й вихователів про особливості стану його здоров’я та характеру. У перші два-три тижні залишайте дитину лише на кілька годин в дитячому садочку, поступово збільшуючи цей час. Якщо у вас є така можливість, перші кілька днів ви можете разом з дитиною ходити в дошкільний заклад (залишайтеся там на 2-3 години). Дайте малюку із собою «талісман»: улюблену іграшку тощо. Вигадайте ритуали прощання (адже все, що відбувається регулярно, — заспокоює). Поцілуйте в кожну щічку, обійміть, дайте «п’ять» чи вигадайте щось особливе й тільки ваше. На честь важливої події в житті дитини (першого походу в садочок) влаштуйте домашнє свято, дозвольте їй відчути радість від дорослішання. Щовечора запитуйте в дитини про те, як пройшов день, що сталося нового й цікавого. Обговорюйте з нею останні події в садочку, розпитуйте про друзів, ігри, заняття, екскурсії. У період адаптації проводьте більше часу разом з малюком, намагайтеся після дитсадка погуляти, почитати книгу разом. Дитина отримає нові враження й зможе відволіктися від негативних переживань. Дуже важливо обіймати дитину (тісний контакт в період адаптації є обов’язковим), говорити, як ви її любите й сумуєте під час розлуки

Завідувач медичним відділенням Тернопільського обласного центру комплексної реабілітації осіб з інвалідністю, дитячий психіатр, психотерапевт Ірина Срібна