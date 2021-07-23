Чоловік та дружина розіграли постачання меблів для лікарні на Тернопільщині

Подружжя підприємців Світлана Миронюк та Сергій Миронюк поділили тендер на закупівлю меблів для терапевтичного відділення Шумської міської лікарні в Тернопільській області за 106 тис. грн.

Під час торгів конкуренти не змагалися між собою, а ціна переможиці Світлани Миронюк була на 5,2 тис. грн дешевшою. Згідно з договором, медики отримають шафи для одягу, кухонні столи, полиці тощо. Найдорожче лікарні обійдеться один кухонний блок за 27 тис. грн та два кухонні блоки по 10 тис. грн. Як пояснила редакції «Наші гроші. Львів» Світлана Миронюк, меблі вироблятиме вона сама

Чоловік чи конкурент

Про те, що вони є чоловіком та дружиною, свідчить копія паспорту підприємиці Світлани Миронюк. Цю інформацію вона також підтвердила у розмові з журналісткою редакції «Наші гроші. Львів». Окрім того, обидва конкуренти зареєстровані за однією адресою в Шумському районі на Тернопільщині.

У відомостях про учасників обидва підприємці вказали номери телефонів, які відрізняються на одну цифру в кінці. Також на одну букву відрізняються їхні адреси електронної пошти – myronuks_mebli@ukr.net та myronuk_meblis@ukr.net.

Сама ж підприємиця Світлана Миронюк не вбачає проблеми в тому, що конкурувала на торгах зі своїм чоловіком. Вона також не знала, що це є порушенням ЗУ «Про публічні закупівлі».

«Він є приватним підприємцем, я є приватним підприємцем. У нього є своє виробництво, а у мене – своє. Я не бачу в цьому нічого такого, що ми чоловік і дружина», − зазначила підприємиця.

Нагадаємо, що відповідно до ЗУ «Про публічні закупівлі», подружжя є пов’язаними учасниками. Їхні тендерні пропозиції повинен був відхилити тендерний комітет Шумської міської лікарні, однак цього не зробив.

Про учасників

Світлана Миронюк зареєстрована як підприємиця 2013 року, спеціалізується на столярстві. За даними проєкту Clarity, державні замовлення Світлана Миронюк почала отримувати з 2020 року. З того часу вона підписала договорів на 245 тис. грн.

Натомість Сергій Миронюк розпочав свою діяльність ще раніше − 2005 року, спеціалізується також на виробництві меблів. Як вказано в проєкті Clarity, він отримав державних замовлень на 82 тис. грн.

Учасники двічі зустрічаються на торгах. Перший раз вони конкурували між собою також на тендері від Шумської міської лікарні, однак тоді участь в закупівлі брали ще двоє підприємців.