Увага! До 31 серпня 2021 року ветерани АТО з Тернопільщини можуть отримати 400 євро на навчання

Основна мета проєкту — сприяння реінтеграції ветеранів через допомогу в перекваліфікації, підвищенні кваліфікації та працевлаштуванні. Фінансується він Європейським Союзом, впроваджується Міжнародною організацією з міграції та реалізується Центром зайнятості Вільних людей, Тернопільською обласною службою зайнятості.

Реєстрація ветеранів і ветеранок у проєкт здійснюється за аплікаційною формою: http://bit.ly/ПрофесійніКурси

Учасники бойових дій можуть отримати грант до 400 євро на курси з перекваліфікації, підвищення кваліфікації або навчання, якщо відповідають таким критеріям: ·

мають посвідчення УБД,

проживають на території України. ·

мають труднощі з працевлаштуванням і не можуть себе знайти на ринку праці. ·

бажають змінити роботу, але для цього не вистачає професійних навичок та знань. ·

бажають підвищити свою професійну кваліфікацію, щоб зайняти вищу посаду. ·

мають велику мотивацію до професійного розвитку та розуміння, як далі застосовуватимуть отримані знання. ·

не отримували грант на навчання та перекваліфікацію у 2019-2020 рр.

Особливо запрошуємо ветеранок, ветеранів/ок з інвалідністю, які є з числа ВПО, безробітними або з низьким рівнем доходу, тих, хто сам виховує дітей.

Проєкт складається з таких етапів: ·

онлайн-реєстрація у проєкт: http://bit.ly/ПрофесійніКурси ·

проходження 2-денного тренінгу з адаптації військового досвіду до цивільної кар’єри. ·

підготовка та захист проєктної заявки для отримання гранту до 400 євро. ·

проходження навчання – у разі позитивного рішення про надання гранту. ·

консультації спеціалістів щодо кар’єрного розвитку – під час чи після проходження навчання.

Набір у проєкт відбувається на постійній основі до 31 серпня 2021 року.

Довідково: Протягом 2-денного тренінгу ветерани отримають практичні інструменти для аналізу своїх професійних навичок, розберуть складові якісного резюме, на яке найчастіше відгукуються роботодавці. Дізнаються, як ідентифікувати власні цінності та що говорити на співбесіді про свій військовий досвід. Спеціально для ветеранів було розроблено гайд — посібник із покроковою інструкцією з адаптації військових навичок до мирної професії, який учасники отримають безкоштовно.

Протягом 6-ти років підтримки ветеранів у соціальній адаптації, ми переконалися, що попит на зміну професії чи перекваліфікацію зростає серед учасників бойових дій. Проте, аналізуючи свій військовий досвід, вони здебільшого не знають, як його адаптувати до цивільної кар’єри, оскільки вважають, що навички, які вони отримали під час служби, не можна застосувати в інших сферах. Досвід ГО «Центр зайнятості Вільних людей» та розроблена методологія працевлаштування ветеранів, яка була апробована у роботі з понад 500 учасниками АТО/ООС, свідчать про те, що ідентифікація військового досвіду й розуміння методів його адаптації до цивільної кар’єри, сприяють працевлаштуванню та підвищенню конкурентоспроможності на ринку праці.

За час свого існування ЦЗВЛ підтримав понад 8 000 людей у навчанні та перекваліфікації. Контактна особа: Ліна Мачульська, менеджерка з комунікацій ГО «Центр зайнятості Вільних людей», lina.machulska@gmail.com