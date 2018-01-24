У Гусятині діє виставка до сторіччя української революції

З нагоди Дня Соборності України у холі Гусятинського будинку культури відкрили тематичну виставку до 100-річчя Української революції. Інформаційні стенди, які відображають етапи творення української державності у 2017-2021 рр. виготовив Український інститут національної пам’яті. Виставку доповнили експонатами із Гусятинського музею.

– Ми додали до виставки одяг Гусятинщини, якому теж сто років. Ми хотіли до виставки додати свій Гусятинський колорит. Також виставлено фотографії старого міста того часу. З музейних фондів ми виставили також грошові знаки УНР і таблички, які стояли сто років тому на Збручі, – розповідає директор Гумятинського районного краєзнавчого музею Ольга Гофман.

Триватиме виставка до кінця місяця. Потім її представлять в інших районних центрах області.