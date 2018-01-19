Як рятувальники пильнували за безпекою тернополян на Водохреща (фото)

19 січня православні християни та греко-католики відзначають третє і завершальне свято різдвяно-новорічного циклу – Хрещення Господнє. По всій Україні відбуваються святкові Богослужіння та освячення води. На набережній Тернопільського ставу, цього дня, аби взяти участь в урочистих заходах, зібрались численні представники християнських конфесій, перші особи області, жителі та гості міста. Після святкового богослужіння, спільної молитви та водохресного обряду чимало бажаючих змогли зануритись у цілющу воду. Не залишаються осторонь цієї традиції й рятувальники. Щороку на Йордана вони приймають крижану купіль – кажуть, враження неймовірні, а таке зимове купання ще жодного разу не спричинило жодних захворювань.

Аби під час проведення обряду водохрещення не трапилося неприємних і непередбачуваних ситуацій, у місцях, відведених для масового купання громадян, працівники Служби порятунку виставили рятувальні пости та організували чергування пожежно-рятувальних підрозділів на спеціальній техніці, обладнаній засобами для рятування людей, – повідомляє прес-служба ДСНС в Тернопільській області.