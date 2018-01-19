Освячена вода не псується: дослідження фахівців «Тернопільводоканалу»

Сьогодні журналістів запросили в комунальне підприємство “Тернопільводоканал”, аби розповісти про результати дослідження свяченої води, яку набрали на Йордан минулого року.

— Торік 19 січня, після чину водосвяття, ми набрали воду з водозабору, де щоденно беремо її для аналізу, аби простежити, чи змінюється з часом, — розповіла завідуюча лабораторією хіміко-бактеріологічного контролю питної води Оксана Василівна Мар’юк. — Впродовж року що два місяці ми робили детальний аналіз цієї води. За цей час жодних відхилень за показниками не виявлено.

Освячена вода за цей тривалий період зовсім не втратила в якості і залишилася, як свіжа, без жодного осаду. Скептики пояснюють це диво тим, що під час освячення у воду занурюється срібний хрест. Однак у воді він перебуває всього якусь мить, а цього не достатньо для повного очищення. До того ж і хрест не завжди буває срібним. Віруючі переконані: просто у цей день на землю сходить Божа Благодать і вода стає живою. Вірити чи ні — справа кожного.