Як тернопільські студенти в Угорщину їздили

XXVII Міжнародний осінній з’їзд Європейської медичної студентської асоціації розпочав свою роботу 2 вересня 2017 році в столиці Угорщини – Будапешті. Для участі у цьому заході приїхали численні представники філій цієї неурядової організації з майже усіх країн Європи. Актуальні питання в медицині, захисті прав людини молодь обговорюватиме до 7 вересня. У складі української делегації є представники Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського – Парт Саб’я Сачі, Даніель Окечукву і Франк Омерекпе.

Головна тема заходу «Антимікробна резистентність», яка сьогодні стає дедалі актуальнішою для світової медицини. З метою більшого привернення уваги майбутніх медиків до неї в рамках з’їзду буде проведено низку семінарів, майстер-класів, воркшопів і обговорень.

Під час урочистого відкриття учасників привітали і побажали плідної роботи професор Lázsló Hunyady, декан факультету медицини Університету Семельвейсу Balázs Hanko, представник міністерства István Eger, президент Угорської медичної палати та віце-президент Постійного комітету європейських лікарів (CPME) Stefan Hardt, президент ЄМСА Tugce Cetin, віце-президент ЄMSA Orsolya Süli та інші. Всі присутні отримали можливість насолодитися угорським фольклорним надбанням.

«Потрібно сказати, що програма з’їзду настільки насичена, що навіть нема часу ознайомитися з Будапештом. Але це дуже добре, оскільки є можливість налагодити нові контакти, обговорити можливі проекти. Під час заходу ми презентували свою діяльність у ТДМУ. Майже всі були вражені тим, скільки вдалося упродовж двох років зробити. Багато позитивних відгуків почули і про наш журнал «Spark». Представники з Німеччини і Польщі зацікавилися приїхати до Тернополя і спільно реалізовувати певні проекти. Вдалося тісніше поспілкуватися з членами ЄМСА Шотландії, які запевнили, що можуть організувати для наших студентів обмін досвідом. Нам дуже приємно, що ми змогли на такому престижному заході представити свій університет і Тернопіль», – розповів Парт Саб’я Сачі