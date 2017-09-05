“Відновити централізоване гаряче водопостачання”. Тернополяни зареєстрували чергову петицію

На сайті Тернопільської міської ради в розділі “Петиції” тернополяни зареєстрували прохання відновити централізоване гаряче водопостачання.

Автор петиції — Оксана Григорівна Гаврищук — пише:

Тернопільміськтеплокомуненерго, увімкніть гарячу воду людям, котрі не мають заборгованостей і стали заручниками вашої неспроможності вирішити ситуацію.

До кінця збору підписів залишилося 23 дні. Станом на 4 вересня петицію підписали 32 особи з 300 необхідних. Якщо петиція набере потрібну кількість голосів, то міська рада візьме її на розгляд.