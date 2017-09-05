Уродженка Бучацького району, 88-річна професорка Олександра Сербенська отримала «Медаль Івана Франка»

Професорка факультету журналістики ЛНУ ім. Івана Франка 88-річна Олександра Сербенська отримала другу відзнаку «Медаль Івана Франка». До неї цю нагороду отримував лише колишній ректор університету, відомий фізик Іван Вакарчук. Про це ZAXID.NET повідомила сама Олександра Сербенська.

«За визначні успіхи у професійній діяльності та навчанні студентів», – процитувала нагороду Олександра Сербенська.

За її словами, це – друга така медаль. Першу отримав попередній ректор ЛНУ ім. Івана Франка Іван Вакарчук. «Це нагорода не державного рівня, а суто наша університетська медаль. Тим не менше, мені все одно було приємно її отримати», – зазначила вона.

Для довідки: Олександра Сербенська – українська мовознавиця, докторка філологічних наук, професорка кафедр телебачення і радіомовлення ЛНУ ім. Івана Франка та видавничої справи і редагування Української академії друкарства, академік Національної академії наук України. Вона народилася у 1929 році у Бучацькому районі Тернопільської області. Олександра Сербенська є авторкою понад 200 публікацій з питань української термінології, культури української мови, франкознавства.