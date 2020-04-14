Як від вогню рятували Івачівський ліс

Впродовж минулих вихідних рятувальники Тернопільського районного відділу УДСНС України в області чимало зусиль доклали, щоб врятувати від вогню ліс у селі Івачів Долішній, загальною площею 36 гектарів.

Перше повідомлення про пожежу надійшло 10 квітня о 16 год. 54 хв. – горів ліс на площі 4 гектари. Суха та вітряна погода сприяла швидкому поширенню вогню, під загрозою опинилися житлові будинки та господарські споруди. 15 чоловік особового складу, 2 спеціальні та 2 службові автомобілі були залучені до гасіння цієї пожежі, також допомагали й місцеві мешканці, яких організували з допомогою місцевої влади. Пожежу ліквідували 0 20.13.

Опісля організували патрулювання та моніторинг ситуації в даному лісовому масиві. Рятувальники спільно із працівниками поліції а також староста с. Івачів Долішній та добровольці, жителі села, до півночі прочісували територію лісу щоб не допустити повторного загорання. Неодноразово виявляли нові невеликі осередки загорянь які одразу ж ліквідовували.

Проте наступного ранку 11 квітня о 05 год. 24 хв. До рятувальників знову зателефонували із проханням про порятунок бо у лісі в Івачеві виявили нові осередки горіння. 8 рятувальників та два спец автомобілі, спільно із залученням додаткових сил від місцевої влади та місцевих жителів знову боролися з вогнем. Ліквідували пожежу о 08.17 ранку. Після ліквідації пожежі на місці організували патрулювання в даному лісовому масиві силами місцевої влади, а також додатково залучили представників Білецької ОТГ.

Вже за декілька годин, о 12.10 надійшло наступне повідомлення про горіння того ж лісу! На той раз знову горіла лісова підстилка окремими осередками. На той раз 8 рятувальників, місцеві жителі та староста с. Івачів Долішній, працівники комунгоспу Білецької ОТГ боролися з вогнем близько чотирьох годин. Пожежу ліквідували о 16.50.

Слід зазначити, що гасіння даної пожежі ускладнювалось через зміну погодних умов, а також в зв’язку з особливостями рельєфу місцевості та відсутністю під’їздів до місць найбільш інтенсивного розповсюдження вогню і це унеможливлювало залучення важкої техніки для створення перешкод для припинення розповсюдження вогню.

Для визначення обставин та причин виникнення пожеж залучалася оперативна група Тернопільського РВ Управління та слідчо – оперативна група ТРВ ТВП ГУНП України у Тернопільській області. За результатами роботи встановили, що вогонь розповсюджувався з ділянки, що межує з лісом та поширювався в його глибину. Ймовірною причиною пожежі є порушення правил пожежної безпеки при проведенні благоустрою.

Надіємось, що ця запекла боротьба завершена. Завдяки рятувальникам, місцевим мешканцям, працівникам поліції та екоінспекції вдалося врятувати 31 гектар лісу.

Проте горіння на відкритих територіях продовжуються і кожен з нас може стати на захист довкілля, якщо не дозволить несвідомим громадянам спричиняти пожежі. Зупиніть тих, хто підпалює! Врятуйте свій край!

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