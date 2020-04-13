02:29 | 14.04.2020
ГАРЯЧЕ:
Бесплатка. Дошка безкоштовних оголошень в Україні

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Регіони 

Від коронавірусу помер 40-річний монах з Почаївської лаври

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

13 квітня від коронавірусу помер монах з Почаївської лаври, який був госпіталізований з підозрою на COVID-19.   Про це повідомляють у Київській адміністрації, – пише “Українська правда”

“Зафіксовано третю смерть серед монахів. Помер монах, який був госпіталізований з Почаївської лаври. Мав підтверджений діагноз на COVID-19 і супутні захворювання”.     

 За даними джерел УП, померлому було 40 років, він мав цукровий діабет, перебував у лікарні понад тиждень.

За словами співрозмовника, померлий – киянин, він приїхав з Тернопільщини у столицю, тут йому стало зле. Монаха забрала “швидка”, і в нього довго була висока температура. ПЛР-тест підтвердив у нього коронавірус.  

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *