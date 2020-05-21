Як зареєструвати майбутнього першокласника в школу Чортківської громади?

Вже з 1 червня розпочнеться прийом заяв про зарахування дітей до перших класів. Для того, щоб зареєструвати майбутнього учня у батьків буде один місяць.

У зв’язку із епідеміологічною ситуацією та карантинними обмеженнями приймати оригінали документи у школах будуть за попереднім записом. До слова, прийом документів здійснюватиметься на вулиці або ж в холі школи.

Попередньо записатися можна на офіційному сайті школи або ж за телефонами: 📌Чортківська гімназія ім. Маркіяна Шашкевича – 099 72 88 219 (Галина Дмитрівна Холоденко)

📌Чортківська ЗОШ I-III ст. №2 – 067 10 25 252 (Станіслава Станіславівна Вишивана)

📌Чортківська ЗОШ I-III ст. №5 – 050 17 20 572 (Галина Ігорівна Луганська)

📌Чортківська ЗОШ I-III ст. №6 – 066 92 35 471 (Галина Петрівна Стецик)

📌Чортківська ЗОШ I-III ст. №7 – 097 61 84 280 (Оксана Степанівна Петришин)

📌Чортківська СШІ №3 спортивного профілю І-ІІІ ступенів ім. Р. Ільяшенка – 068 35 68 396 (Наталія Володимирівна Котик)

📌Росохацька ЗОШ І-ІІІ ст. – 096 27 85 755 (Марія Євстахіївна Гриців)

📌Білівська ЗОШ І-ІІІ ст. – 096 05 00 760 (Галина Степанівна Цюпак)

📌Скородинська ЗОШ І-ІІ ст. – 098 757 10 79 (Світлана Іванівна Швак)

📌Бичківська ЗОШ І-ІІ ст. – 098 64 08 199 (Надія Романівна Йосифів)