Як змінилися вартість опалення та гарячої води у Тернополі. Таблиці

Підприємство на виконання рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради від 16.12.2019 №1166 провело перерахунок плати за фактично відпущену теплову енергію, надані послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води для Споживачів тарифних категорій “населення” та “управителі багатоквартирних будинків” за жовтень, листопад та грудень 2019 року за діючими тарифами відповідно до встановленого законом порядку та з застосуванням коригуючого коефіцієнту для врахування фактичної ціни природного газу (з урахуванням тарифів на послуги з транспортування та розподілу природного газу), ціни електричної енергії (з урахуванням вартості послуг з постачання, тарифів на послуги з передачі і розподілу електричної енергії), тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, екологічного податку у кожному з вказаних розрахункових періодів.

У наведених нижче таблицях вказано вартість послуг до і після перерахунку:

Централізоване опалення Ціна до перерахунку, грн/кв.м Ціна після перерахунку, грн/кв.м Мінус, грн/кв.м Відсотки Жовтень 2019 3,47 2,69 -0,79 -22,6% Листопад 2019 28,97 24,28 -4,69 -16,2% Грудень 2019 38,83 30,01 -8,83 -22,7% Постачання гарячої води Ціна до перерахунку, грн/м.куб Ціна після перерахунку, грн/м.куб Мінус, грн/м.куб Відсотки Жовтень 2019 98,85 80,58 -18,27 -18,5% Листопад 2019 98,85 86,52 -12,33 -12,5% Грудень 2019 98,85 80,47 -18,38 -18,6%

За результатами перерахунку нарахування за послугу з централізованого опалення за жовтень-грудень 2019 року зменшились на 20,1 відсотка, а за послугу з централізованого постачання гарячої води на 16,5 відсотка. Детальніше про проведений перерахунок Споживачі зможуть дізнатися через особистий кабінет на сайті підприємства , або при отриманні рахунків.

Зменшення вартості послуг на прикладі

2-х кімнатної квартири:

Таким чином, мешканці вказаної квартири заощадили за жовтень-грудень 2019 року 860,62 грн.

Нагадуємо, що за умови відсутності заборгованості за послуги сума перерахунку зараховується в рахунок майбутніх платежів.

Дякуємо Споживачам за своєчасну оплату та просимо й надалі проводити оплати до 20 числа поточного місяця, як це передбачено типовим договором, – повідомляє КП “Тернопільміськтеплокомуненерго”.