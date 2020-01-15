Мандрівки Тернопільщиною. Маскарони костелів

Маскарони, тобто вид скульптурної прикраси (барельєф або горельєф) у формі голови людини, тварини чи фантастичної істоти, — один із моїх улюблених елементів інтер’єру та екстер’єру. Вони завжди дуже прикметні, а іноді ще й експресивні.

Колись люди розташовували маскарони над вікнами і дверима, аби ті стерегли будівлю від злих сил. Пізніше вони стали популярними декоративними елементами.

Маскарони прикрашають як світські, так і сакральні споруди. Нині — про останні. Маскарони добірки з костелів Біще (Бережанщина), Гусятина, Підгайців та Долини (Теребовлянщина).

Анна Золотнюк.