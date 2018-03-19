Який тернопільський депутат дбає про своїх виборців

Під час будівництва будинків на території колишнього КП «Зелене господарство» поруч з Парком Національного Відродження, широка пішохідна доріжка – вхід в парк зі сторони вулиці Вербицького була перетворена в дорогу для будівельного транспорту, а збоку забудівельник облаштував вузьку доріжку для пішоходів. Дві коляски на цій доріжці не могли розминутися. За роки доріжка знищилася та «поплила» за схилом. Фактично батькам з колясками чи людям з обмеженими можливостями дуже важко нею користуватися. Про це пише депутат міської ради Назар Зелінка у мережі Фейсбук.

Минулого року, після завершення будівництва останнього будинку, дорога була заасфальтована та відгороджена від парку турнікетом. Дана дорога слугує додатковим та пожежним заїздом для мешканців будинків Вербицького, 28 та 16.

16 березня на сесії Назар Зелінка з депутатським запитом звернувся до виконавчого комітету з проханням розробити та погодити схему дорожнього руху на даній ділянці, відновивши її як пішохідну, але з можливістю проїзду екстреного транспорту та мешканців прилеглих будинків, шляхом встановлення знаків 3.1. Рух заборонено та 5.33. Пішохідна зона з боку заїзду та обмежуючих напівсфер з боку Парку Національного Відродження.