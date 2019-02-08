Яким чином тернопільські школярі вправляються у 3D-моделюванні

Кафедра інформатики та методики її навчання Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка розпочала втілення проекту “Популяризація STEM-професій”. Він передбачає інтерактивні лекції, майстер-класи та екскурсії для школярів, які цікавляться цією тематикою. У середу, 30 січня 2019 року, в межах проекту майже 20 учнів місцевого навчально-виховного комплексу вже відвідали першу STEM-екскурсію.

Під час зустрічі викладачі університету розповіли школярам про історію і сучасні можливості 3D-моделювання і 3D-друку. Далі вони оглянути розроблені працівниками кафедри моделі замків Тернопільщини, ознайомилися зі STEM-професіями, які можна здобути у виші.

Відвідавши STEM-центр ТНПУ ім. В. Гнатюка, школярі спробували самостійно змоделювати найпростіші зображення із використанням 3D-ручки.

Довідково. Проект “Популяризація STEM-професій” є одним з переможців конкурсу соціально-інноваційних проектів ТНПУ ім. В. Гнатюка, який проводився у грудні 2018 року. Оцінку поданих на конкурс робіт проводили представники Британської ради в Україні, громадських організацій та університетської спільноти. Нині проект “Популяризація STEM-професій” отримав фінансову підтримку для реалізації.

Нагадаємо, що на базі ЖНАЕУ планують відкрити інжинірингову школу.

Джерело: сайт Міністерства освіти України

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