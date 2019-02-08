Школярка з Тернопільського району Андріана Салук здобула 9 дипломів переможця!

Одинадцятикласниця Почапинської ЗОШ І-ІІІ ст. Тернопільського району Андріанна Салук здобула дев`ять дипломів переможця у ІІ районному етапі всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів (з української мови та літератури, географії, біології, історії, правознавства, математики, фізики, хімії, економіки).

Про це у соцмережі Facebook директор Почапинської школи Галина Щепна.

Міцні знання Андріанна підтвердила і в ІІІ обласному етапі олімпіад, де отримала два дипломи ІІ ступеня (з історії та фізики) та три дипломи ІІІ ступеня (з математики, хімії, української мови та літератури), – пише директор. – До привітань педагогічного та учнівського колективів школи долучилися сільський голова Марія Палига та депутат районної ради Андрій Кузь, які на шкільній лінійці вручили подарунки та грошові винагороди.



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