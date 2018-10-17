Юні картингісти України змагалися в Тернополі

13-14 жовтня 2018 року юні картингісти України на базі Тернопільського обласного комунального центру науково-технічної творчості школярів та учнівської молоді демонстрували свої вміння та віртуозність під час ІІІ етапу Всеукраїнських відкритих змагань учнівської молоді (молодші юнаки, старші юнаки) з картингу (IV ранг).

У заході взяли участь 27 спортсменів з 7 команд України: Козівського будинку дитячої та юнацької творчості, Чернівецького товариства сприяння обороні України, Гусятинського районного центру дитячої та юнацької творчості, збірна Тернопільської області, Хмельницької федерації картингу Хмельницької області, команда Рівенського обласного центру науково-технічної творчості.

Організаторами та співорганізаторами змагань виступили: Український державний центр позашкільної освіти, Громадська організація “Товариство сприяння обороні України”, Федерація картингу Тернопільської області, Тернопільський обласний комунальний центр науково-технічної творчості школярів та учнівської молоді.

Переможці та призери отримали кубки, медалі та дипломи Українського державного центру позашкільної освіти та Громадської організації “Товариство сприяння обороні України”.