Тернопільський підприємець заплатить 223, 380 тис. грн штрафу за нелегальних працівників

Тернопільський окружний адміністративний суд прийняв рішення відмовити у задоволенні позову суб’єкту підприємницької діяльності щодо визнання протиправною та скасування постанови про накладення штрафу уповноваженими особами Управління Держпраці у Тернопільській області.

Інспектори праці Управління 2 березня 2018 року здійснили інспекційне відвідування фітнес-клубу у м. Тернополі, під час якого виявлено, що підприємець використовувала найману працю двох осіб без укладення трудового договору та повідомлення ДФС про прийняття їх на роботу.

Відтак, посадовими особами Управління Держпраці у Тернопільській області на підставі абзацу 2 частини 2 статті 265 КЗпП України за використання найманої праці без укладення трудового договору винесено постанову про накладення фінансової санкції на підприємця у розмірі 30 мінімальних заробітних плат за кожного неоформленого працівника.

Не погоджуючись із вказаною постановою, підприємець звернулася до суду з адміністративним позовом до Управління Держпраці у Тернопільській області. Тернопільський окружний адміністративний суд у задоволенні позову відмовив.

Відтак, підприємець має сплатити до державного бюджету України за двох неналежно оформлених працівників 223, 380 тис. грн.

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