Тернопільські студенти з’ясовували хто розумніший – чоловіки чи жінки

Хто розумніший – чоловіки чи жінки? Тисячі років людство шукає відповідь на це філософське запитання. Отож студенти Тернопільського національного економічного університету вирішили нарешті це з’ясувати! У напруженій «битві» зійшлися хлопці факультету комп’ютерних інформаційних технологій та дівчата факультету фінансів, а суддями інтелектуально-розважальної гри виступили активістка факультету фінансів Аліна Климець та голова Університетської ради студентів ТНЕУ, представник факультету комп’ютерних інформаційних технологій Станіслав Новосад, – повідомляє прес-служба навчального закладу.

Правила гри присутнім пояснювали ведучі – Ілона Дядьо та Володимир Сушко. Кожна із команд за перемогу в конкурсах могла отримати 2 бали. Також переможець мав нагоду поповнити свою скарбничку ще на 1 бал, якщо зможе правильно відповісти на бонусне запитання з похибкою +/– 10%.

Інтелектуально-розважальна гра складалася із восьми раундів:

І – «Зроби правильний вибір!»

ІІ – «Склади слово»

ІІІ – «Хто Я?»

IV – « Зірки в ряд»

V – «Вірю / не вірю»

VI – «Відгадай пісню»

VII – Конкурс «Бліц»

VIII – «Хто є хто?»

Цікавими були і бонусні запитання, шукаючи відповіді на які, хлопці і дівчата мали можливість більше дізнатися один про одного: скільки відсотків дівчат хоча б раз обманювали свою маму стосовно свого місця знаходження (88%); скільки відсотків хлопців хоча б раз користувалися гігієнічною помадою (77%); скільки відсотків хлопців перуть шкарпетки самостійно (76%); скільки відсотків дівчат вважають себе гарнішими за свою найкращу подругу (68%); скільки відсотків дівчат готові посваритися з батьками заради свого хлопця (48%); скільки відсотків хлопців полюбляють мовчазних дівчат (28%); скільки відсотків парубків полюбляють дивитися бокс більше, аніж футбол (37%); скільки відсотків жінок хоча б раз передаровували подругам непотрібні речі (39%); скільки відсотків дівчат не фарбує нігті на ногах взимку (48%); скільки відсотків хлопців упевнені, що вони модно одягаються (46%); який відсоток дівчат обманює, коли говорить, що після 18.00 год. не їсть (37%); скільки відсотків хлопців сідали за одну парту з дівчиною, щоб списувати в неї (74%); скільки відсотків дівчат надають перевагу підборам , а не кросівкам (17%); скільки відсотків хлопців полюбляють пліткувати про дівчат (80%); скільки відсотків дівчат брали поносити одяг своєї подруги (68%); скільки відсотків хлопців миють вдома посуд (88%).

Пройшовши всі випробування, перемогу в інтелектуально-розважальній грі «Хлопці проти дівчата» здобула команда хлопців.

Усі цікаво та весело провели час, адже окрім учасників на гру завітала молодь, яка активно підтримувала команди. Дружня атмосфера додала усім позитивного настрою і дала нагоду налагодити нові знайомства.