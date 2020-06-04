Юні тернопільські спортсмени отримали нові борцівки та форму

До Всесвітнього дня захисту дітей вихованцям дитячо-юнацької спортивної школи з греко-римської боротьби вручили подарунки: нові борцівки та форму. Такий необхідний їм спортивний інвентар спонукатиме спортсменів до нових звершень та перемог, вважає директор школи з греко-римської боротьби Андрій Телебан.

– Ми вдячні обласній та міській раді, що вони регулярно долучаються до забезпечення вихованців школи необхідним інвентарем, – каже Андрій Телебан. – Це буде для них додатковим стимулом для старанних тренувань. Діти у нас дуже перспективні, і вже на даний час можуть похвалитися чималими перемогами та досягненнями. Ми маємо великі сподівання на наступні Олімпійські ігри, зокрема, покладаємо надії на Андрія Антонюка, Василя Васильківського, Володимира Войтовича, Олега Дикого.

На жаль, багато українських та міжнародних змагань цього року через карантин не відбудеться, але це не причина розслаблятися, вважають юні спортсмени.

Вже з 1 червня заняття в школі відновили, звісно, з дотриманням усіх карантинних вимог. Наразі займаються лише старші групи, до 8 чоловік в залі, проводиться регулярна дезінфекція.





