На 80% медзаклади області забезпечені комплектами ЗІЗ та апаратами для ШВЛ

Про це повідомили прес-службу в обласному Штабі з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру регіонального рівня пов’язаної із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19, в Тернопільській області.

Щодо стану матеріально-технічного забезпечення закладів охорони здоров’я та медпрацівників, то станом на 2 червня загалом в медзакладах в наявності:

– 169 – апаратів для штучної вентиляції легень, що складає 80% від потреби;

– 410155 – комплектів засобів індивідуального захисту медиків;

– 61105 дезінфекційних засобів.