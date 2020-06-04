11:14 | 4.06.2020
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Новини Тернополя 

В Приват24 стався серйозний збій

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Збій входу в Приват24 пов’язаний з проблемами зв’язку. На усунення піде максимум 30 хвилин, стверджують у банку.

Популярний банківський сервіс Приват24 перестав працювати вранці у четвер, 4 червня. Його користувачі не можуть зайти в додаток і проводити платежі – не працює авторизація.

Під час спроби зайти в особистий кабінет користувачам видає помилку “504” або пише “Помилка сервера”.

 
У ПриватБанку підтвердили наявність проблем із сервісом Приват24, пише Страна.ua.

“Є збій входу в Приват24, пов’язаний з проблемами зв’язку. Процесинг працює в штатному режимі. На усунення піде максимум 30 хвилин”, – заявив представник банку Олег Серга.

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