В Приват24 стався серйозний збій

Збій входу в Приват24 пов’язаний з проблемами зв’язку. На усунення піде максимум 30 хвилин, стверджують у банку.

Популярний банківський сервіс Приват24 перестав працювати вранці у четвер, 4 червня. Його користувачі не можуть зайти в додаток і проводити платежі – не працює авторизація.

Під час спроби зайти в особистий кабінет користувачам видає помилку “504” або пише “Помилка сервера”.

У ПриватБанку підтвердили наявність проблем із сервісом Приват24, пише Страна.ua

“Є збій входу в Приват24, пов’язаний з проблемами зв’язку. Процесинг працює в штатному режимі. На усунення піде максимум 30 хвилин”, – заявив представник банку Олег Серга.