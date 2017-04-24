Юрій Фартушняк оригінально прокоментував невихід міського голови Сергія Надала до тернополян

Сьогодні тернополяни просили міського голову Сергія Надала вийти до них. Але він не вийшов, зіславшись на те, що не чув про вимогу своїх виборців. Згодом на сайті міської ради зявилось пояснення, чому так сталось.

Коли дуже довго і впевнено казати, що м’яч квадратний, то він все одно залишиться круглим.

Дехто вперто цього не розуміє.

Юрій Фартушняк (або все ж Сергій Надал) оригінально прокоментував невихід міського голови до людей, котрі кликали його для пояснень чому він покриває порушення законодавства щодо перешкоджання діяльності депутатів, каже депутат міської ради Іван Сороколіт.



Як передбачалось… міському голові “шкода, що тернополяни стали заручниками трьох депутатів, які були виключені з партійних списків. Сподіваюсь, що інші депутати все-таки зможуть мобілізуватися та найближчим часом зібратись, щоб провести сесію і забезпечити повноцінну роботу і міської ради і життєдіяльності міста.”



