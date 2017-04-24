Тепер кладовища Тернополя будуть під відеоохороною
Впродовж останніх місяців тернопільські кладовища були облаштовані відеоспостереженням. Зокрема камери встановлені на Микулинецькому кладовищі та кладовищі біля Підгороднього.
– Встановлюється відеоспостереження з метою попередження актів вандалізму, сподіваємося, що це забезпечить порядок на кладовищах, – зазначила головний спеціаліст відділу благоустрою та екології управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології ТМР Оксана Ілліч.
Як відомо, вподовж останніх років мали місці прикрі ситуації, коли зловмисники викрадали металеві конструкції із огорож могил, з могил загиблих воїнів АТО часто пропадали квіти та вінки, траплялися й акти вандалізму, коли недобросовісні тернополяни руйнували споруди могил або їхніх елементів. До слова, буквально днями шокуюче відео крадіжок на кладовищах зафіксували камери спостереження на одному з кладовищ Вінниці. На них злодійка вибирає живі і штучні квіти на могилах, які ще не встигли втратити товарний вигляд.
А вчора поліцейські затримали світловодського крадія могильних огорож. Чоловік демонтував метал із огорож біля місць поховань, який потім здавав до пункту прийому металобрухту.
2 thoughts on “Тепер кладовища Тернополя будуть під відеоохороною”
А як на рахунок кладовища, що біля села Довжанка ? Адже незабаром на еподромі буде проходити фестиваль “Файне місто”. Від еподрому до кладовища менше кілометра . Хто буде охороняти його від вандалізму ?
У Смиківцях під час минулорічних фестивалів “Файне місто” теж було безліч випадків вандалізму і грабежів, але нічого не виправили організатори. Також і місцевий б’юджет нічого не отримував від цього заходу, лише шкоду, і то досить велику.
Наскільки мені відомо, була така думка, що Цвинтар хочуть обгородити щитами. Все тут досить брудно…