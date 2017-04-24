Новини Тернополя 

Тепер кладовища Тернополя будуть під відеоохороною

Maryana 145 Views 2 коментарі

Впродовж останніх місяців тернопільські кладовища були облаштовані відеоспостереженням. Зокрема камери встановлені на Микулинецькому кладовищі та кладовищі біля Підгороднього.

– Встановлюється відеоспостереження з метою попередження актів вандалізму, сподіваємося, що це забезпечить порядок на кладовищах, – зазначила головний спеціаліст відділу благоустрою та екології  управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології ТМР Оксана Ілліч.

Як відомо, вподовж останніх років мали місці прикрі ситуації, коли зловмисники викрадали металеві конструкції із огорож могил, з могил загиблих воїнів АТО часто пропадали квіти та вінки, траплялися й акти вандалізму,  коли недобросовісні тернополяни руйнували споруди могил або їхніх елементів. До слова, буквально днями шокуюче відео крадіжок на кладовищах зафіксували камери спостереження на одному з кладовищ Вінниці.  На них злодійка вибирає живі і штучні квіти на могилах, які ще не встигли втратити товарний вигляд.

А вчора поліцейські затримали світловодського крадія могильних огорож. Чоловік демонтував метал із огорож біля місць поховань, який потім здавав до пункту прийому металобрухту.

2 thoughts on “Тепер кладовища Тернополя будуть під відеоохороною

  • Тетяна
    14:48 | 24 квітня, 2017 at 14:48
    Permalink

    А як на рахунок кладовища, що біля села Довжанка ? Адже незабаром на еподромі буде проходити фестиваль “Файне місто”. Від еподрому до кладовища менше кілометра . Хто буде охороняти його від вандалізму ?

    Reply
  • Євген
    20:34 | 24 квітня, 2017 at 20:34
    Permalink

    У Смиківцях під час минулорічних фестивалів “Файне місто” теж було безліч випадків вандалізму і грабежів, але нічого не виправили організатори. Також і місцевий б’юджет нічого не отримував від цього заходу, лише шкоду, і то досить велику.
    Наскільки мені відомо, була така думка, що Цвинтар хочуть обгородити щитами. Все тут досить брудно…

    Reply

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Copyright © 2017 Погляд. All rights reserved.
За повного чи часткового використання текстів та зображень сайту «Погляд» гіперпосилання https://poglyad.te.ua є обов’язковим. Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках «Погляду». За зміст рекламної інформації відповідальність несе рекламодавець.