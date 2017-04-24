Тепер кладовища Тернополя будуть під відеоохороною

Впродовж останніх місяців тернопільські кладовища були облаштовані відеоспостереженням. Зокрема камери встановлені на Микулинецькому кладовищі та кладовищі біля Підгороднього.

– Встановлюється відеоспостереження з метою попередження актів вандалізму, сподіваємося, що це забезпечить порядок на кладовищах, – зазначила головний спеціаліст відділу благоустрою та екології управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології ТМР Оксана Ілліч.

Як відомо, вподовж останніх років мали місці прикрі ситуації, коли зловмисники викрадали металеві конструкції із огорож могил, з могил загиблих воїнів АТО часто пропадали квіти та вінки, траплялися й акти вандалізму, коли недобросовісні тернополяни руйнували споруди могил або їхніх елементів. До слова, буквально днями шокуюче відео крадіжок на кладовищах зафіксували камери спостереження на одному з кладовищ Вінниці. На них злодійка вибирає живі і штучні квіти на могилах, які ще не встигли втратити товарний вигляд.

А вчора поліцейські затримали світловодського крадія могильних огорож. Чоловік демонтував метал із огорож біля місць поховань, який потім здавав до пункту прийому металобрухту.