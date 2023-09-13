З 18 вересня частково перекриють рух транспорту на вул. Князя Острозького

З метою проведення робіт з реконструкції тролейбусної лінії, з 18 по 28 вересня буде частково перекрито рух транспорту на вул. Князя Василя Костянтина Острозького. Рішення прийнято на черговому засіданні виконавчого комітету.

Даною ділянкою дороги буде забезпечено рух транспорту, однак проїзд може бути ускладненим.

На об’єкті, де будуть проводити роботи встановлять дорожні знаки згідно з тимчасовою схемою організації дорожнього руху.

Прохання до водіїв бути уважними й завчасно обирати маршрути руху.