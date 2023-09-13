На Тернопільщині чоловіку стало зле за кермом, загинув він і пасажир

Дорожньо-транспортна пригода сталась 12 вересня в с. Лисівці Товстенської територіальної громади. Близько 20.30 годин водію автомобіля «Nissan Qashqai» стало зле під час руху, через що він не впорався з керуванням та допустив перекидання транспортного засобу.

Внаслідок аварії загинули двоє людей, 68-річний водій та 66-річний пасажир. Чоловіки отримали травми несумісні з життям та померли на місці події.

На момент ДТП в автомобілі був ще один пасажир, який травмувався та був госпіталізований в Заліщицьку лікарню.

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