На Тернопільщині чоловіку стало зле за кермом, загинув він і пасажир
Дорожньо-транспортна пригода сталась 12 вересня в с. Лисівці Товстенської територіальної громади. Близько 20.30 годин водію автомобіля «Nissan Qashqai» стало зле під час руху, через що він не впорався з керуванням та допустив перекидання транспортного засобу.
Внаслідок аварії загинули двоє людей, 68-річний водій та 66-річний пасажир. Чоловіки отримали травми несумісні з життям та померли на місці події.
На момент ДТП в автомобілі був ще один пасажир, який травмувався та був госпіталізований в Заліщицьку лікарню.