Підприємцям Тернопільщини відшкодували майже 1,5 млрд грн податку на додану вартість

Упродовж січня-серпня цього року 156 суб’єктів господарювання краю заявили про бюджетне відшкодування податку на додану вартість. Заявлена платниками до повернення сума склала 1 млрд 299 млн гривень. До порівняння, за аналогічний період минулого року заявлена до відшкодування сума становила 429 млн гривень.

Станом на початок вересня суб’єктам підприємницької діяльності – юридичним особам Тернопільщини з державного бюджету відшкодовано, з урахуванням перехідних залишків попередніх періодів, 1 млрд 470 млн грн податку на додану вартість.

За результатами проведених перевірок податковими органами області цьогоріч упереджено заявлене бюджетне відшкодування ПДВ на 55,5 млн гривень.

На початок вересня загальний залишок заявленого невідшкодованого на розрахунковий рахунок ПДВ становив 225 млн гривень, оскільки 209 млн грн перебувають у стадії перевірок та процедурі бюджетного відшкодування згідно з вимогами податкового законодавства, а 16 млн грн – у судовому та адміністративному розглядах.