З 21 березня перекриють Гаївський міст. Схема об’їзду

З 21 березня до 1 вересня у Тернополі буде повністю перекритий Гаївський міст. Зі слів заступника міського голови Владислава Стемковського, перекриття мосту здійснюють з метою проведення основних ремонтних робіт. На цей час для водіїв легкового транспорту буде доступний тимчасовий проїзд – від вул. Довженка до вул. Гайова.

🔹Зверніть увагу! Влаштовано тимчасовий проїзд легкових автомобілів між вул. Довженка та вул. Гайова, по якому рух транзитного авторанспорту буде заборонено.

Як зазначає директор ТОВ «Тернопільмостобуд» Юрій Левкович, станом на даний момент вже демонтовано одну з частин шляхопроводу, а також проведено переключення водопровідних мереж, перенесено кабельні лінії, мережі водопостачання та газопостачання. Також вже влаштовано половину основної будови шляхопроводу.