У жінки, яку госпіталізували з автостанції у Чорткові, коронавірус не підтвердили

У жінки, яку госпіталізували з автостанції у Чорткові, за інформацією ДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗ України», коронавірус не підтвердили. Натомість у жінки підтвердили грип типу В.

Жінку, яка повернулась з Іспанії та їхала зі Львова у Заліщики, госпіталізували вчора, 15 березня, із автовокзалу Чорткова. У неї була висока температура. Мешканку області доставили в інфекційне відділення Чортківської лікарні.

Тести не підтвердили наявність в жінки інфекції COVID-19 (коронавірусу). У неї виявили грип типу В, повідомляє TV-4.