14:37 | 16.03.2020
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У Тернополі дезинфікуватимуть під’їзди та ліфти житлових будинків

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У Тернополі щодня будуть проводити дезинфекцію у під’їздах та ліфтах багатоповерхових житлових будинків. Про це повідомляють у міській раді.

Крім того, дезинфекція щодня буде у громадському транспорті, плюс усі тернополяни, що працюють у комунальній сфері міста чи торгівлі будуть мати маски та рукавички.

До того ж цілодобово працює телефон гарячої лінії – 0984415981,куди можна звертатися якщо ви запідозрили коронавірус.

Головні рекомендації лікарів – не виходьте з приміщення, звертайтеся до свого сімейного лікаря по телефону, а тоді виконуйте всі рекомендації медиків. 

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