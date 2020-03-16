У Тернополі дезинфікуватимуть під’їзди та ліфти житлових будинків

У Тернополі щодня будуть проводити дезинфекцію у під’їздах та ліфтах багатоповерхових житлових будинків. Про це повідомляють у міській раді.

Крім того, дезинфекція щодня буде у громадському транспорті, плюс усі тернополяни, що працюють у комунальній сфері міста чи торгівлі будуть мати маски та рукавички.

До того ж цілодобово працює телефон гарячої лінії – 0984415981,куди можна звертатися якщо ви запідозрили коронавірус.

Головні рекомендації лікарів – не виходьте з приміщення, звертайтеся до свого сімейного лікаря по телефону, а тоді виконуйте всі рекомендації медиків.