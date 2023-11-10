З 4 грудня у Тернополі розпочинається продаж новорічних ялинок

З 4 грудня у Тернополі жителі міста та громади будуть мати можливість придбати новорічні ялинки.

Зокрема, відповідно до рішення виконавчого комітету, торгівля ялинками здійснюватиметься за адресами:

вул.15 квітня (біля буд.№23);

вул.Київська (біля будинку побуту);

вул.Максима Кривоноса (навпроти розважального центру «Марципан»);

вул.Івана Мазепи (майданчик біля буд.№2);

перехрестя вулиць Миру-Дружби;

вул.Миколи Карпенка (біля магазину «АТБ- маркет);

вул.Степана Будного (біля магазину «АТБ-маркет»);

просп. Степана Бандери (біля магазину «Орбіта»);

перехрестя вулиць Лесі Українки- Клима Савури;

вул.Слівенська (біля магазину «Прогрес»);

вул.Бродівська (майданчик біля верхнього тунелю);

вул.Андрея Шептицького (біля АЗС «БРСМ»);

просп.Степана Бандери, 15 (майданчик біля Тернопільського міського стадіону ім.Романа Шухевича).

Продаж новорічних красунь триватиме по 31 грудня 2023 року. Здійснювати торгівлю ялинками можна за наявності документа про походження продукції, угоди на санітарне утримання території, укладеної із балансоутримувачем.