Набір до патрульної поліції Тернопільської області триває
Хочеш змінювати своє місто на краще, робити його безпечним та сприяти зменшенню кількості правопорушень, тоді приєднуйся до наших лав.
Ми пропонуємо:
можливість кар’єрного росту;
стабільну заробітну плату;
безкоштовне обслуговування в медзакладах МВС;
щорічну відпустку тривалістю не менше 30 діб;
грошову компенсація на оздоровлення;
можливість взяти житло в лізинг;
компенсацію оренди житла.
Подати заявку на участь у конкурсі можна за посиланням https://my.patrolpolice.gov.ua/