12:42 | 10.11.2023
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Набір до патрульної поліції Тернопільської області триває

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✅ Ми пропонуємо:
✔️ можливість кар’єрного росту;
✔️ стабільну заробітну плату;
✔️ безкоштовне обслуговування в медзакладах МВС;
✔️ щорічну відпустку тривалістю не менше 30 діб;
✔️ грошову компенсація на оздоровлення;
✔️ можливість взяти житло в лізинг;
✔️ компенсацію оренди житла.

Подати заявку на участь у конкурсі можна за посиланням 👉 https://my.patrolpolice.gov.ua/

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